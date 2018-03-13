Ev sahibine kızan kiracı evi yaktı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde 32 dairenin bulunduğu sitede çıkan yangın korkuttu. İtfaiyenin yangın merdiveni olmayınca mansur kalanlar tahliye edilemezken, yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alınabildi.
Emirsultan Mahallesi’nde 32 dairelik sitede yangın çıktı. İddiaya göre, İ.A., 3 aydır oturduğu evin kirasını ve site aidatını vermedi. Ev sahibi Zafer E’nin kirayı istemesi üzerine kızan İ.A., kendi eşyalarıyla birlikte oturduğu daireyi ateşe verdi. Kısa sürede siteyi dumanlar sardı. Dördüncü kattaki dairede oturan aileler dumandan etkilendi. Gelen itfaiye ekibinin yangın merdiveni olmamasından dolayı binada mahsur kalanlar tahliye edilemedi. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine tepki gösterirken, binada mahsur kalanlar zor anlar yaşadı.
Muhtemel bir faciayı önlemek için sitenin doğalgazı kesildi. Yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınırken, daire kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürüldükten sonra 112 ekipleri tarafından dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale edildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
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