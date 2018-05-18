Ev sahibini tartaklayıp 1500 dolarlık köpeği çaldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da kasklı bir kişi, kapısın çaldığı evde Fahri Naci Özgür'ü (63) tartaklayıp, içeride bulunan 1500 dolar değerindeki Fransız Bulldog cinsi köpeği alarak kendisini bekleyen motosikletli arkadaşıyla kaçtı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Başında kask bulunan bir kişi, Fahri Naci Özgür'ün kapı zilini çaldı. Evde yalnız olan Fahri Naci Özgür, kapıyı açınca, kasklı kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan, Özgür'ü tartaklayıp eve girerek oturma odasındaki Fransız Bulldog cinsi 'Herkül' adlı köpeği aldı. Bu sırada köpek, şüphelinin elini ısırdı. Özgür ise bağırarak komşularından yardım istedi. Kasklı saldırgan, köpekle birlikte hızla evden ayrılarak kendisini bekleyen arkadaşının kullandığı motosiklete binip kaçtı.
Yere düşüp başını betona vuran Özgür, önce eşi Nilgün Özgür'ü, ardından polisi aradı. Olay sırasında komşu ziyaretinde bulunan Nilgün Özgür, eve geldi. Şoke olan Nilgün Özgür, evin içerisinde dolaşarak, "Oğlumun adını söyleyip, 'köpeği aşıya götüreceğiz' demişler. Motosiklet kasklı saldırgan, eşimi itekleyip köpeği almış" dedi.
Gasp Büro Amirliği ekipleri Fahri Naci Özgür ve komşularının ifadesine başvurarak güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Saldırganın apartmana girişi ve köpekle çıkışının güvenlik kamerasına yansıdığı görüldü.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız
Ahmet Hakan'dan Burhan Kuzu, Şamil Tayyar ve Metin Külünk için sert sözler
4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı
Sır gibi saklanan 'gizemli kız' neden hep aynı mezara gidiyordu?
Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı ile telekonferans yöntemiyle görüştü
ABD basınından iddia: Trump o konuda Merkel'e baskı yapıyor
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nerede? 'Darbe girişiminde öldürüldü' iddiası
Pazar arabasıyla sokaklarda dolaşan bu kişiye dikkat
Eşi benzeri yok! Tamamlanması merakla bekleniyor
Dilencilik yapan kadın 5,5 milyon dolar miras bıraktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum