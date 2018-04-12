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Ev soyan cezaevi firarisi hırsız polisten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 16:51 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde girdiği evden maddi değeri yüksek çok sayıda eşya çalan hırsız, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Ev soyan cezaevi firarisi hırsız polisten kaçamadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde girdiği evden maddi değeri yüksek çok sayıda eşya çalan hırsız, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahsın cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, 4 aydır İsviçre’de olan Abdullah İ. (78), geçtiğimiz 1 Nisan günü Saray Mahallesi Taşçı Ali Sokak’ta bulunan Gül Apartmanı’ndaki evine geldiğinde soygunu fark ederek, polise bildirdi. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis, maddi değeri yüksek çok sayıda eşyanın çalındığı evde parmak izi çalışması yaparak hırsızın yakalaması için soruşturma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ve parmak izinden yola çıkan ekipler, hırsızlık şüphelisinin Savaş K. (38), olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 05.30 sıralarında takibe aldıkları Savaş K.’yi Damlataş Caddesi üzerinde yaya olarak ilerlediği sırada gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinde Adıyaman Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesince ‘ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma’ ve ‘cezaevine yasak eşya sokmak’ suçlarından hakkında yakalama kararı bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Şahıs polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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