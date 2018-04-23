HABER

Ev ve iş sözü yerine getirilmediği için pompalı tüfekle ateş etmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 14:18 | Son Güncelleme

TRABZON’da, kapısını kilitlediği kafeterya balkonundan pompalı tüfekle havaya ateş eden, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonla arayarak, ikna etmesiyle alandan uzaklaştırılan Uğur Kurt'un emniyette ifadesi alındı.

Ev ve iş sözü yerine getirilmediği için pompalı tüfekle ateş etmiş

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - TRABZON’da, kapısını kilitlediği kafeterya balkonundan pompalı tüfekle havaya ateş eden, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonla arayarak, ikna etmesiyle alandan uzaklaştırılan Uğur Kurt'un emniyette ifadesi alındı. Eşini ve kızını yangında kaybettikten sonra psikolojisinin bozulduğunu, kendisine verilen ev ve iş sözü yerine getirilmediği için eylemi gerçekleştirdiğini ileri süren Kurt, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Uzun Sokak'taki kafeteryada meydana geldi. Kafeteryanın balkonuna çıkan ve kapıyı kilitleyen Uğur Kurt, elindeki pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı. Kafeteryada bulunan müşteriler, hızla tahliye edilirken, sokak da yaya girişine kapatıldı. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Eşi Canan (24) ile kızı Hazal Kurt’u (4), geçen yıl Tonya ilçesindeki evinde çıkan yangında kaybettiği öğrenilen Uğur Kurt, olay yerine gelen İçişleri Bakanlığı Müşaviri Ali Faik Hacıoğlu aracılığıyla cep telefonundan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüntülü görüştü. Görüşme üzerine ikna olan Kurt, elindeki tüfeği bırakırken, balkondan çıkarıldı. Sivil araca bindirilen Kurt, bölgeden uzaklaştırıldı.
Emniyette ifadesi alınan Uğur Kurt, eşini ve kızını kaybettiği yangının ardından görüştüğü yetkililer tarafından kendisine verildiğini iddia ettiği ev ve iş sözünün yerine getirilmediği gerekçesiyle bu eyleme kalkıştığını öne sürdü. Kurt, ifadesinde, yaşadığı olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu, amacının kimseye zarar vermek olmadığını ve davranışından pişmanlık duyduğunu söyledi. Kurt, emniyetteki işlemelerinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan Uğur Kurt'un kendisini kilitlediği iş yerine ait balkonun camında, açılan ateş sonucu hasar oluştuğu gözlendi.

FOTOĞRAFLI

Ev ve iş sözü yerine getirilmediği için pompalı tüfekle ateş etmişEv ve iş sözü yerine getirilmediği için pompalı tüfekle ateş etmişEv ve iş sözü yerine getirilmediği için pompalı tüfekle ateş etmişEv ve iş sözü yerine getirilmediği için pompalı tüfekle ateş etmiş

HDP'de Selahattin Demirtaş karmaşası! Aday olarak belirlendi mi?HDP'de Selahattin Demirtaş karmaşası! Aday olarak belirlendi mi?
Ünlü yıldız seks tarikatı üyesi çıktı! Gözaltına alındıÜnlü yıldız seks tarikatı üyesi çıktı! Gözaltına alındı
Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirveler gelebilir!

Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirveler gelebilir!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

İlginizi Çekebilir

Genç kızın otostop macerası faciayla bitti

Genç kızın otostop macerası faciayla bitti

''Baldızımla birliktesin. Kız kardeşimle de yakaladım' Aşk mesajlarını okuyunca çılgına döndü

''Baldızımla birliktesin. Kız kardeşimle de yakaladım' Aşk mesajlarını okuyunca çılgına döndü

Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı

Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

9 yaşındaki çocuk yaralanan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

9 yaşındaki çocuk yaralanan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

Feci kazada 9 aylık bebek öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Feci kazada 9 aylık bebek öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İstanbul'da balık-ekmek izdihamı

İstanbul'da balık-ekmek izdihamı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.