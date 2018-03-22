Ev yangını paniğe yol açtı

Bilecik’te tek katlı evde çıkan ve çevrede paniğe yol açan yangın büyümeden söndürüldü.
Aşağıköy Mahallesi Erenler 1 Sokak üzerinde Gülten Çelebi’ye ait tek katlı evde, iddialara göre kırık camdan içeri atılan ateşten dolayı yangın çıktı. Durumu gören mahalle sakinleri önce yangını söndürmeye çalışarak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden söndürdüler. Yangında, ölen veya yaralanan olmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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