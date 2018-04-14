Evde baygın bulunan genç, hastanede öldü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da evinde baygın halde bulunan Özkan Durmuş (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Durmuş'un uyuşturucu madde kullandığı öne sürüldü.
Olay, İlkadım İlçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Özkan Durmuş'tan haber alamayan yakınları, şüphelenip eve geldi. İçeri giren yakınları, Durmuş'u baygın buldu, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Durmuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Evde tek başınayken uyuşturucu kullandığı öne sürülen Özkan Durmuş'un cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kondu.
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