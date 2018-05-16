Evde çıkan yangında baba ile oğlu dumandan etkilendi

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DH)A- GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu ailenin yaşadığı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen baba ve oğlu hastaneye götürüldü. Karayılan Mahallesi'nde, Suriyeli ailenin yaşadığı tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Ahmet Biddal, oğlu Muhammed ile beraber yangına müdahale etmeye çalıştı. Alevleri gören komşuların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen Ahmet Biddal İle oğlu Muhammed'i, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürerek oksijen takviyesi yaptı. Yangın, itfaiyenin yarım saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Evdeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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