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Evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ | 19.01.2018 06:48 | Son Güncelleme 1 saat önce

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde elektrik prizinden koltuğa sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı belirtilen yangında, dumandan etkilenen biri hamile kadın 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Malkara'nın Gazibey Mahalesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki sitede bulunan 4 katlı ve 16 dairenin bulunduğu apartmanın 3'üncü katında gece yarısı meydana geldi. İbrahim Soysal'a (38) ait dairede elektrik prizinden koltuğa kıvılcım sıçraması yangın çıktı. İbrahim ve Emel Soysal çifti, kısa sürede yangının büyümesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın çıkan siteye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında alevlerin arasından İbrahim ve Emel çifti komşuları tarafından güçlükle dışarıya çıkarıldı. Korku yaşayan site sakinleri de apartmanı boşalttı. TREDAŞ ekipleri de olay yerine gelerek elektrikleri kesti. İtfaiye ekipleri yangını yarım saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev içerisinde bulunan eşyalar küle dönerek kullanılmaz hale geldi.

Yangın sırasında evde bulunan İbrahim Soysal ve aynı apartmanda oturan komşuları hamile Melek Tetik (26), Nazile Küçük (65) ve Naziye Taş (63) dumandan etkilenerek gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Şentürk ve MHP İlçe Başkanı Selahattin Karacaoğulları gelerek yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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