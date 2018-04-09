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Evde çıkan yangında hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 10:23 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde Erdal Baloğlu (52), yalnız yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında hayatını kaybetti.

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde Erdal Baloğlu (52), yalnız yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangın, Ergene'nin Sağlık Mahallesi Nutuk Sokak üzerindeki Erdal Baloğlu'nun yalnız yaşadığı tek katlı müstakil evde gece meydana geldi. Evden dumanların yükseldiği gören komşuları, itfaiyeye haber verirken alevler kısa sürede evi sardı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale ettiği yangını söndürdü. Daha sonra içeride arama yapan itfaiye ekipleri, oturma odasında Erdal Baloğlu'nun cesedini buldu. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Baloğlu'nun cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekipleri Baloğlu'nun yaşadığı evde elektriklerinin bulunmadığı ve mum kullandığını, yangının da mumdan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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