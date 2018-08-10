Evde çıkan yangından dumandan etkilenen 5 kişi hastanelik oldu

Muammer ŞEN KARAMAN (DHA)KARAMAN'da Afganistan uyruklu ailenin oturduğu evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Alevlerde itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, bugün saat 09.25 sıralarında Fennari Mahallesi 82 numaralı sokakta meydana geldi. Mahbuma Umeri'nin oturduğu 2 katlı evin üst katındaki mutfağında belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen alevler evi tamamen sarmaya başladı. Durumu fark eden Umeri ailesi fertleri yangına müdahale etmek istedi. Başarılı olamayınca Mahbuma Umeri, 4 çocuğunu alıp dışarı çıktı. Dumandan etkilen Umeri ve çocukları ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alevlerde çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Büyük bir kısmı kül olan ev, kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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