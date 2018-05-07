İngiltere’nin Lemington bölgesinde yaşayan Karin ve Jay Stone, posta kutularında buldukları nota çok şaşırdı.

Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not

1 / 4 Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not İngiltere’nin Lemington bölgesinde yaşayan Karin ve Jay Stone, posta kutularında buldukları nota çok şaşırdı.

2 / 4 Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not Çünkü komşularından gelen notta, evlerinde çırılçıplak dolaşmamaları gerektiği öne sürülüyordu. Ayrıca bu durumun devam etmesi halinde, ‘teşhirciliğin’ polise şikâyet edileceği de belirtiliyordu.

3 / 4 Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not 33 yaşındaki Karin’in Facebook’ta paylaştığı bu not viral oldu. 24 saatte 15 bin yorum gelmesine şaşıran çift, Avustralya’daki bir televizyon programına da telefonla bağlanarak olayı anlattı.