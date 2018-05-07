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Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 19:04 | Son Güncelleme

Evlerinde çırılçıplak dolaştıkları için komşularının uyarısıyla yüz yüze kalan çift, çareyi evlerinin camına bir not bırakmakta buldu.

İngiltere’nin Lemington bölgesinde yaşayan Karin ve Jay Stone, posta kutularında buldukları nota çok şaşırdı.

Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not

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Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not

Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not
İngiltere’nin Lemington bölgesinde yaşayan Karin ve Jay Stone, posta kutularında buldukları nota çok şaşırdı.
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Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not

Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not
Çünkü komşularından gelen notta, evlerinde çırılçıplak dolaşmamaları gerektiği öne sürülüyordu. Ayrıca bu durumun devam etmesi halinde, ‘teşhirciliğin’ polise şikâyet edileceği de belirtiliyordu.
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Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not

Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not
33 yaşındaki Karin’in Facebook’ta paylaştığı bu not viral oldu. 24 saatte 15 bin yorum gelmesine şaşıran çift, Avustralya’daki bir televizyon programına da telefonla bağlanarak olayı anlattı.
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Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not

Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not
Yüzlerine konuşulması durumunda bu durumu anlayışla karşılayabileceklerini ifade eden çift de çözümü bir not yazmakta buldu. Notta “Camdan içeri bakmayı kes, seni röntgenci” yazıyor.
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