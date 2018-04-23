Evde inek kurtarma operasyonu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ahırın üstünde bulunan eve çıktıktan sonra ayağı tahtalara sıkışan ineği, itfaiye kurtardı.

Olay, sabah saatlerinde İzmit Kısalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rukiye Yılmaz’a ait inek, ahırda zincirinden kurtularak, merdivenlerden üst kata çıktı. Üst kattaki tahtaların eski olması nedeniyle ineğin iki ayağı tahtaların arasına sıkıştı. İneğin sesini duyan sahipleri hemen eve koştu. Komşuların da yardımıyla ineğin tek ayağı sıkıştı yerden kurtarıldı. İneğin diğer ayağını bir türlü kurtaramayan vatandaşlar çareyi itfaiyeden yardım istemekte buldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, ineği sıkıştığı yerden kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin de yardımı ile tahtaların arasında sıkışan inek, yarım saatlik çalışmanın sonucu kurtarıldı.

İneğini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür eden Rukiye Yılmaz, “Geldiğimde zincirini kopartmış ve üst kata çıkmış. Arka ayakları tamamen aşağı sarkıktı. Yaklaşık 2 saatten beri inek orada öyle duruyordu. İtfaiye ekipleri geldi ve kurtardı” dedi.