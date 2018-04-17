Evde izmaritten çıkan yangında öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde yalnız yaşayan Suriye uyruklu Otmahan Alissa (30), kiralık yaşadığı evde ilk belirlemelere göre sigara izmaritinden çıkan yangında, dumandan zehirlenerek öldü.
Camikebir Mahallesi Şeref Sokak'taki bir evde, bugün saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Suriyeli Otmahan Alissa, kiracı olarak yaşadığı evde çıkan yangında dumandan zehirlendi. Komşular evden dumanlar çıktığını görünce itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını söndürdü. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, dumandan zehirlenen Alissa'nın öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Alissa'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yangının ilk belirlemelere göre, sigara izmaritinden başladığının belirlendiği kaydedildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! TIR ile minibüs çarpıştı! Vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Ezidi komutan resti çekti: Türkiye'ye karşı savaşmayız
Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi
Trende ilişkiye giren çift bu halde yakalandı
AK Parti'yi kızdıracak sözler
ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri: Zayıf bir cevap
Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
AK Parti'den, Temel Karamollaoğlu'nun sözlerine cevap
İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
Okuyucu Yorumları 0 yorum