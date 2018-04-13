HABER

Evde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 16:56 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir binanın çatı katındaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, son kattaki dairede mahsur kalan 4 yaşındaki çocuğu da kurtardı.Yangın, merkez Salı baba Mahallesi Hasat Sokakta bulunan bir binanın çatı katında meydana geldi.

Evde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Elazığ’da bir binanın çatı katındaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, son kattaki dairede mahsur kalan 4 yaşındaki çocuğu da kurtardı.
Yangın, merkez Salı baba Mahallesi Hasat Sokakta bulunan bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken binanın en son katında bir çocuğun evde mahsur kaldığını fark etti. Evde yalnız olduğu belirlenen 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Evde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Evde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

İsmail Kahraman'dan 'Cumhuriyet' gafıİsmail Kahraman'dan 'Cumhuriyet' gafı
Suriye krizinde son dakika gelişme!Suriye krizinde son dakika gelişme!
ABD'den bir açıklama daha: Ordu operasyona hazır!ABD'den bir açıklama daha: Ordu operasyona hazır!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.