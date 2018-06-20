Evde ölü bulunan kuaförün, iğne yaptırdığı hastaneye soruşturma

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da kuaför Mustafa Can'ın (35), boğaz enfeksiyonu nedeniyle gittiği özel hastanede iğne yapıldıktan sonra evinde ölü bulunmasının ardından, İl Sağlık Müdürlüğü, hastane hakkında soruşturma başlattı.

Olay, geçen pazartesi günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Mehmetçik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, boğaz enfeksiyonu rahatsızlığı bulunan Mustafa Can, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel hastaneye gidip iğne yaptırdı. Daha sonra eve gelen Can, telefonda konuştuğu eşine dinleneceğini söyledi. Bir süre sonra Mustafa Can'ın evde bulunan oğlu Buğra, dinlenen babasının yanına gitti. Babasını hareketsiz halde yatarken bulan küçük Buğra, cep telefonundan annesine, 'Anne babam dondu' diye sesli mesaj gönderdi.

Çocuğunun mesajı üzerine eve gelen Burcu Can'ın ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mustafa Can'ın cenazesi, Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için vücudundan alınan doku parçalarının Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü, Mustafa Can'ın ölümünde hastane görevlilerinin ihmali olup olmadığını belirlemek için soruşturma başlattı.

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