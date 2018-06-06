Evde tabancayla intihar etti

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)GAZİANTEP'te, aşçı Aykut D. (30), kardeşiyle yaşadığı evde tabancayla başına ateş açarak yaşamına son verdi. Olay, sabah saatlerinde Seferpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa süre önce aşçılık yaptığı iş yerinden ayrıldığı ve depresyon ilacı kullandığı ileri sürülen Aykut D., kardeşinin işe gitmesinin ardından yalnız kaldığı evde tabancayı başına dayayıp ateşledi. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen polis ve sağlık ekipleri Aykut D.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölümüyle yakınlarına yasa boğan Aykut D.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...
Son Dakika! Terör örgütünden flaş Menbiç açıklaması
Son dakika! Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Böyle yol gördünüz mü?
Üç ülkeden ABD'ye karşı sert hamle
Tatil cennetinde boş oda kalmadı
Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir
Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?
2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı
Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum