Evdeki bazada 95 kilo esrar ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, bazaya gizlenmiş 95 kilo esrar ele geçirildi.
Merkez Tuşba ilçesi İstasyon Mahallesi Lalezar Sokak'taki bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, bazanın içerisine gizlenmiş 90 paket halinde, 95 kilo esrar ele geçirildi. Ekipler, ele geçirilen esrarla ilgisi olduğu belirtilen bir şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.
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