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Evdeki yangında 4 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ | 02.01.2018 12:12 | Son Güncelleme 5 saat önce

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesindeki bir evde, elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangında 4 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi yanarak yaralandı.

Torbalı'da saat 02.00 sıralarında, Fahri Onur Varol'un (26) evinde elektrik sobasından yangın çıktı. Varol'un arkadaşları O.S., B.D., İ.Ç. ve E.N.C.'nin de bulunduğu evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İçeride bulunanlardan O.S., B.D. ve İ.Ç. kendi çabalarıyla evden çıkmayı başardı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri de Fahri Onur Varol ile E.N.C.'yi dışarı çıkardı, yangını söndürdü. Evde bulunan 5 arkadaştan 4'ü dumandan etkilenirken, yanık yarası bulunan ve durumu ağır olan Varol, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer 4 kişinin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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