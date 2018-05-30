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Evden 8 kamyon çöp çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 17:20 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Karaçay Mahallesi'ndeki bir evden 8 kamyon dolusu çöp çıkarttı.

Evden 8 kamyon çöp çıktı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Karaçay Mahallesi'ndeki bir evden 8 kamyon dolusu çöp çıkarttı.
Nazilli Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün ekipleri, Karaçay Mahallesi sakinlerinin çevreye pis kokular yayıldığı yönündeki şikayetiyle G.T.'nin (61) evine gitti. Çilingir yardımıyla kapı açıldı ancak kapı ardındaki çuvallar yüzünden 1'inci kattaki eve balkondan girildi. Merdivenle balkona ulaşan ekipler evden 8 kamyon dolusu çöp çıkardı. G.T.'nin başka bir evde yaşadığı, bu konutu ise atık saklama hastalığı nedeniyle çöp eve döndürdüğü belirtildi. Ev temizlendikten sonra belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

FOTOĞRAFLI

Evden 8 kamyon çöp çıktıEvden 8 kamyon çöp çıktıEvden 8 kamyon çöp çıktıEvden 8 kamyon çöp çıktı

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