HABER

Evden kaçan kıza cinsel istismarla suçlanan 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 11:14 | Son Güncelleme

İZMİR'de, ailevi sorunları nedeniyle evden kaçtığını söyleyen 14 yaşındaki M.Ü.'ye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i Suriye uyruklu 3 kişi, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, ailevi sorunları nedeniyle evden kaçtığını söyleyen 14 yaşındaki M.Ü.'ye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i Suriye uyruklu 3 kişi, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Kızının kendisiyle yaşamak istemediğini belirten anne, şüphelilerden şikayetçi olmadı. M.Ü., ailesinden alınarak Çocuk Esirgeme Yurdu'na yerleştirildi.
Şubat ayında Bornova'da, annesi ve üvey babasıyla yaşadığı evden kaçan M.Ü., polise giderek 3 kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğu söyledi. M.Ü.'nün, Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) ifadesi alındı. M.Ü. buradaki adli görüşmeciye başından geçenleri anlattı.
Anne ve üvey babasıyla yaşadığını, imam hatip lisesindeki öğrenimini yarıda bıraktığını, psikolojik sorunları nedeniyle ayda bir evden kaçtığını söyleyen M.Ü., en son kaçışında bir süre sokaklarda gezdiğini ve arkadaşı Ş.S.'yi (21) telefonla arayıp, kendisi için kalacak yer bulmasını istediğini anlattı. Bornova'da buluştuğu arkadaşı Ş.S.'nin kendisini otomobilde taciz ettiğini, sonra bir arkadaşının iş yerine götürdüğünü, burada ise işletmenin sahibinin kardeşi E.B.'nin (19), cinsel istismarda bulunduğunu söylediği öğrenildi. ÇİM'deki ifadesi sırasında sıklıkla kekelediği öğrenilen M.Ü.'nün, E.B.'nin yanında bir kişiyle telefonda konuştuğunu daha sonra yanından ayrıldığını, bir süre sonra işyerine gelen Suriye Uyruklu A.O.'nun da kendisine istismarda bulunduğunu söylediği kaydedildi.
Ahlak Büro Amirliği ekipleri, M.Ü.'nün ifadesinin ardından, 3 zanlıyı kısa sürede yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar suçlamayı reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları hahkemece 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.
Öte yandan M.Ü.'nün polise gitmesinin ardından haber verilen annesi ise kızının sürekli evden kaçtığını ve şüphelilerden şikayetçi olmadığını belirtti. Bunun üzerine M.Ü., ailesinden alınarak Çocuk Esirgeme Yurdu'na yerleştirildi.

Fatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenlediFatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenledi
Bu telefon Türkiye'yi sallayacak!Bu telefon Türkiye'yi sallayacak!
İçtiğiniz su ne kadar temiz?İçtiğiniz su ne kadar temiz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Zeytin Dalı Harekâtında neler yaşanıyor? TSK'dan son dakika Afrin açıklaması

Zeytin Dalı Harekâtında neler yaşanıyor? TSK'dan son dakika Afrin açıklaması

İçişleri Bakanlığı'dan Uber'i trafikten men edecek yasa

İçişleri Bakanlığı'dan Uber'i trafikten men edecek yasa

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boşanmak isteyen eşini öldürüp intihar etti

Boşanmak isteyen eşini öldürüp intihar etti

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 52'nci gün; 3 bin 347 terörist etkisiz hale getirildi (3)

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 52'nci gün; 3 bin 347 terörist etkisiz hale getirildi (3)

“Kaçınılmaz Ağırlık”, Ankara’da sanatseverlerle buluşacak

“Kaçınılmaz Ağırlık”, Ankara’da sanatseverlerle buluşacak

Minare alemine ayağı takılan atmacayı kurtarma operasyonu

Minare alemine ayağı takılan atmacayı kurtarma operasyonu

Fındık bahçesinde intihar etti

Fındık bahçesinde intihar etti

Kargo kamyonundan 5 bin paket kaçak sigara çıktı

Kargo kamyonundan 5 bin paket kaçak sigara çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.