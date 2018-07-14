Evden kaçarken balkondan düşen genç kadın taburcu edildi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, eşi A.Ç. (28) ve kayınvalidesinin dışarı çıkmasına izin vermediğini iddia edip, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan inmek isterken 6 metre yükseklikten düşüp yaralanan Figen Ç. (27), taburcu oldu.

Olay, 25 Haziran günü merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi Fetih Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. A.Ç., iddiaya göre annesiyle tartışan kuaför eşi Figen Ç.'yi dövdü. İsmi öğrenilemeyen kayınvalide, kapıyı kilitleyip, şikayette bulunmak isteyen Figen Ç.'nin dışarı çıkmasına izin vermedi. Bunun üzerine Figen Ç., 2'nci kattaki evlerinin balkonundan inmek isterken, dengesini kaybedip, yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Yaralanan Figen Ç., çağırılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Belinde kırıklar oluştuğu saptanan Figen Ç. ameliyat edildi. Hastanede tedavisi sırasında Figen Ç., eşinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan, suçlamaları kabul etmeyen A.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SEVEREK EVLENMİŞLER

Severek evlendiklerini evliliklerinin ilk başlarda çok güzel gittiğini belirten Figen Ç., "Tanışarak ve birbirimizi severek evlendik. Evliliğimiz ilk başlarda iyiydi. Ancak sonra şiddet başladı. Bunun dozu da gün geçtikçe arttı. Beni ablamlaçalıştırdığım kuaför dükkanına göndermemeye başladılar. En sonunda onların elinden kurtulmak isterken balkondan düştüm" dedi.

3 PLATİN VE 8 VİDA TAKILMIŞ

​Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beline ameliyatla 3 platin ve 8 vida takılan Figen Ç., tedavisinin ardından taburcu edildi. Ailesinin yanına giden Figen Ç.'nin 3 ay boyunca yataktan kalkmayacağı ifade edildi.

Olayla ilgili adli sürecin de devam ettiği belirtildi.