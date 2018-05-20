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Evden kaçtığı iddia edilen genç kızın sahilde cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 17:04 | Son Güncelleme

İZMİT'te, dün gece evden kaçan lise öğrencisi 17 yaşındaki Serpil Acerce'nin sahilde cesedi bulundu.

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, dün gece evden kaçan lise öğrencisi 17 yaşındaki Serpil Acerce'nin sahilde cesedi bulundu. Serpil Acerce'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
İzmit Marina mevkiinde öğle saatlerinde genç kızı cesedi ile karşılaşan çevre sakinleri, polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, cesedin Serpil Acerce'ye ait olduğu tespit edildi. Acerce'nin gece geç saatlerde evden kaçtığı ve ailesinin bu sabah hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi. Serpil Acerce'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Zeynep ve Zeki Acerce çiftinin 3 çocuğundan biri olan lise öğrencisi Serpil Acerce'nin intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

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