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Evden televizyon çalan hırsız kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 22:04 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da bir eve girip televizyon çalan hırsız önce güvenlik kamerasına ardından da polise yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler, İpekyol ve Hamidiye Mahallelerinde balkonlardan girip evlerdeki değerli eşyaları çalan hırsızları yakalamak için çalışma yaptı.

Evden televizyon çalan hırsız kamerada

Şanlıurfa’da bir eve girip televizyon çalan hırsız önce güvenlik kamerasına ardından da polise yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler, İpekyol ve Hamidiye Mahallelerinde balkonlardan girip evlerdeki değerli eşyaları çalan hırsızları yakalamak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, A.A. isimli şahsın kimliğini belirledi. Şahıs yapılan operasyonla çaldığı bir adet televizyonla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zanlının 4 evden malzeme çaldığı belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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