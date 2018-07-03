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Evden uzaklaştırıldı, eşinin yüzüne tuz ruhu attı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 14:42 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 3 ay evden uzaklaştırma cezası verilen Emir K. (64), buna rağmen evine girmek istedi.

Evden uzaklaştırıldı, eşinin yüzüne tuz ruhu attı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 3 ay evden uzaklaştırma cezası verilen Emir K. (64), buna rağmen evine girmek istedi. Emir K., kendisini içeri almayan eşi Esma K.'nin (60) yüzüne tuz ruhu attı. Esma K. hastanede tedaviye alınırken, olaydan bir gün sonra gözaltına alınan Emir K. tutuklandı.
İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Güven Evler Sitesi'nde oturan Esma K., bir süre önce, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla eşini polise şikayet etti. Aile Mahkemesi'nce Emir K.'ye 3 ay evden uzaklaştırma cezası verildi. Cezaya rağmen önceki gün evine giden Emir K., kendisini içeri almayan eşiyle tartıştı. Emir K. tartışma sırasında eşi Esma K.'nin yüzüne tuz ruhu attı. Gözünden yaralanan Esma K., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Esma K., tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan sonra kaçan Emir K. ise ertesi gün polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Emir K. bugün adliyeye sevk edildi. Emniyetten çıkarılırken basın mensuplarına konuşan Emir K., "Eşim yaptı bana yapacağını. Boşanma noktasına getirdi işi. Hafif şekilde tuz ruhu döktüm üzerine. Sonra da beni yakaladılar. Şiddet değildi benim ona yaptıklarım. Eğer benim yaptıklarım şiddetse, o da bana şiddet uyguladı. Eşim beni yolda bıraktı, ben boşanmak istemiyorum. İki çocuğum var. Saygılar, Allahaısmarladık. Bu haber çıkınca gazeteyi getirmeyi unutmayın" dedi. Emir K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'CAN GÜVENLİĞİM YOK, KORKUYORUM'
Eşinin saldırısına uğrayan Esma K. ise taburcu olduktan sonra geldiği evinde yaptığı açıklamada, "Evime geliyordum. Bahçe kapısının önüne vardığımda kocam aniden önüme çıktı. Pusu kurmuş demek ki. Tuz ruhunu başımdan aşağı döktü. Hastanede tedavi oldum. Sağ gözümün kör olma riski var. Can güvenliğim yok, korkuyorum" dedi.

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Evden uzaklaştırıldı, eşinin yüzüne tuz ruhu attıEvden uzaklaştırıldı, eşinin yüzüne tuz ruhu attı

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