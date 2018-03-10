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Eve alkollü gelip, para isteyen oğlunu öldürdü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 19:22 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Eskişehir'de gece eve alkollü gelip kendisinden para ve otomobilini istediği iddiasıyla tartıştığı oğlu İbrahim Ö.'yü ruhsatsız av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Osman Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Eve alkollü gelip, para isteyen oğlunu öldürdü (3)

TUTUKLANDI
Eskişehir'de gece eve alkollü gelip kendisinden para ve otomobilini istediği iddiasıyla tartıştığı oğlu İbrahim Ö.'yü ruhsatsız av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Osman Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
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Eve alkollü gelip, para isteyen oğlunu öldürdü (3)Eve alkollü gelip, para isteyen oğlunu öldürdü (3)

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