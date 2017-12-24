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Eve erken geldi, yatak odasında erkek görünce... Dehşet!

YAŞAM HABERLERİ | 24.12.2017 13:58 | Son Güncelleme 1 saat önce

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde eşini yatak odasında başka erkekle gören koca bıçakla dehşet saçtı.

Eve erken geldi, yatak odasında erkek görünce... Dehşet!

Olay, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, fabrika isçisi T.V. (35) çalıştığı fabrikanın gece vardiyasında iş olmadığından erkenden eve geldi.

Saat 23.00 sıralarında eve gelip üzerini değiştirmek için girdiği yatak odasında eşi K. V. (30) ve sevgilisi olduğu iddia edilen S.S. (31) ile karşılaştı. T. V., S.S.’ye saldırdı. S.S. kaçmaya çalışırken mutfaktan bıçak alan koca S.S.’yi evin kapısının önünde yakalayarak defalarca bıçakladı. T. V. eşi K.V.’yi de içeri gelerek bıçakladı.

Çığlıkları duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İçeri giren polisler, T. V.'yi güçlükle etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Ambulansların olay yerine gelmesiyle sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri S.S.’nin olay yerinde can verdiğini tespit ederken K. V. ise ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

S.S.’nin cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Sen evin nafakasını kazanmak için gece gündüz çalış! Evde kalan ......... elin adamıyla seks yapsın. Bazı hümanist tipler de biraz sonra yorum yapar "Hiç bir suçun cezası ölüm olmamalı." diye... Ben fabrika işçisi T.V. (35) yi haklı ve suçsuz olarak değerlendiriyorum. Yetkim olsa "BERAAT" kararı verirdim...
Eline sağlık. Umarım orospuda geberir. Sen geceni gündüzüne kat ekmek için, kahpe senin yatağını el ile paylaşsın. Sonuna kadar haklısın. İstemiyorsa dilemiyorsa başkasında gözü varsa çekip gidecek senin yatağını kirletmeyecek.
kesinlikle karısını öldürmek istememiştir...ben bu tip adamlara gavadın hası diyorum,çünkü evdeki erkeği öldürüp de kendi karısını öldürmemek bu şahsın gavad olduğunu gösterir,böyle bir durumda ilk öldürülmesi gereken kadındır......e şimdi sen ne yaptın adamı öldürdün namusunu temizledin mi geri zekalı...sen içeri de yatarken karında dışarda yatacak anla artık.....dürzü git geber yat...bu olayın iki şekli vardır namusunu temizlemek istiyorsan, 1 ncisi karını boşayıp göndermek ki bu en akılcı olanıdır, 2 ncisi ise ikisinide ve özellikle seni boynuzlayan eşini öldürmektir...
Yanlış yaptın be kardeşim hayatını mahvettin şimdi o şeref yoksunlarını adam sayacaklar üstüne ceza verecekler boşayıp bırakacaktın o zaten bulurdu bulacağını
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