Olay, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, fabrika isçisi T.V. (35) çalıştığı fabrikanın gece vardiyasında iş olmadığından erkenden eve geldi.
Saat 23.00 sıralarında eve gelip üzerini değiştirmek için girdiği yatak odasında eşi K. V. (30) ve sevgilisi olduğu iddia edilen S.S. (31) ile karşılaştı. T. V., S.S.’ye saldırdı. S.S. kaçmaya çalışırken mutfaktan bıçak alan koca S.S.’yi evin kapısının önünde yakalayarak defalarca bıçakladı. T. V. eşi K.V.’yi de içeri gelerek bıçakladı.
Çığlıkları duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İçeri giren polisler, T. V.'yi güçlükle etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Ambulansların olay yerine gelmesiyle sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri S.S.’nin olay yerinde can verdiğini tespit ederken K. V. ise ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor.
S.S.’nin cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polisin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Eve erken geldi, yatak odasında erkek görünce... Dehşet!
Kılıçdaroğlu'ndan olay sözler: Bedeli ölümdür!
Korkunç olay! Kayıp kadının cesedini kedi ve köpekler yemiş
İşte KHK ile kamudan ihraç edilenlerin listesi
Erdoğan'dan yeni KHK'larla ilgili son dakika açıklama
Kuzey Kore yaptırımları 'savaş nedeni' olarak nitelendirdi!
İki KHK ile şehit çocukları ve kardeşleri zorunlu askerlikten muaf oluyor
Filipinler'deki alışveriş merkezi yangınında 37 kişi öldü
İngiltere'de Noel öncesi çılgınlığı
AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası
Okuyucu Yorumları 4 yorum