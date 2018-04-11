HABER

Eve gelen arkadaşına 'bekle' deyip, 8'inci kattan atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 18:24 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kısa süre önce işten çıkarılan ve bunalıma girdiği iddia edilen Nevzat D.

Eve gelen arkadaşına 'bekle' deyip, 8'inci kattan atladı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kısa süre önce işten çıkarılan ve bunalıma girdiği iddia edilen Nevzat D. (43), "Dışarı çıkalım" diye evine gelen arkadaşına "Bekle" dedikten sonra 8'inci kattan atlayıp intihar etti.
Olay, saat 10.00 sıralarında Salkımevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce Side'de çalıştığı firmadan çıkartılan Nevzat D., iddiaya göre bunalıma girdi. Evinden çıkmayan Nevzat D.'yi sabah saatlerinde adı öğrenilemeyen bir arkadaşı arayarak, "Hep evde durmak olmaz, dışarı çıkalım, hava alırsın" dedi. Arkadaşının evinin önüne geldiğini telefonla söylemesi üzerine Nevzat D., "Biraz bekle, geliyorum" dedi.
İddiaya göre arkadaşı aşağıda beklerken, 11 katlı apartmanın 8'inci katında oturan Nevzat D. evin balkonundan kendini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralı halde Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Nevzat D., kurtarılamadı. Nevzat D.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. 1 çocuk babası Nevzat D.'nin eşinden ayrıldığı, anne ve babasıyla birlikte oturduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Eve gelen arkadaşına 'bekle' deyip, 8'inci kattan atladıEve gelen arkadaşına 'bekle' deyip, 8'inci kattan atladı

İYİ Parti'den flaş ittifak açıklaması: Anlaştık!İYİ Parti'den flaş ittifak açıklaması: Anlaştık!
Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar!Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar!
Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı varÖğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.