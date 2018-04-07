Eve giren hırsızlara polisten suçüstü

Eskişehir’de bir dairede hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, olay Sümer Mahallesi’nde gerçekleşti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir eve hırsızlık amacıyla 3 şahsın girdiği yönünde ihbar aldı. Ekipler, hemen olay yerine intikal ederek apartman ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Şüphelilerin bulunduğu daireye baskın yapan polis, 3 şahsı suçüstü yakaladı.
Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.
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