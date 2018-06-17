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Eve giren yılanı, delik önünde bekleyerek yakaladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 16:16 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde bir eve giren yılan, paniğe neden oldu.

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde bir eve giren yılan, paniğe neden oldu. İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, yılanın girdiği deliğin başında yaklaşık bir saat bekleyerek, yılanı yakalamayı başardı. Tufanpaşa Mahallesi'nde Hasan Yiğit'in evinin bahçesinde oynayan çocuklar, yaklaşık 2 metre uzunluğunda yılan gördü. Çocukların haber verdiği Yiğit, itfaiyeden yardım istedi. Gelen ekipler, bahçede bir saat yılanı aradı, ancak bulamadı. Hasan Yiğit, yılanı kendisinin de gördüğünü belirterek, "Yılanı ben de gördüm evin girişinden geldi ve avludaki çiçeklerin içine girdi. Sanırım duvara girmiş olabilir" dedi. Tüm aramalarına rağmen yılanı bulamayan ekipler evden ayrıldı. Ancak bir süre sonra Hasan Yiğit yılanı görünce tekrar itfaiyeden yardım istedi. Eve gelen ekipler, yılanın duvarın dibindeki bir deliğe girdiğini saptadı. Yaklaşık 1 saat deliğin başında nöbet tutan ekipler, çıkan yılanı yakaladı. Torbaya konan yılan, doğaya bırakıldı. Yılanın yakalanması ile rahat bir nefes alan Hasan Yiğit, itfaiye erlerine teşekkür etti. Annesi Halime Yiğit ise, "Çok korktuk, eğer yakalanmasaydı evde uyuyamaz duruma gelecektik" dedi.

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