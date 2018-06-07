HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Eve yıldırım düştü, yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 13:35 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde dün gece yağmur sırasında bir eve yıldırım düştü.

Eve yıldırım düştü, yangın çıktı

Nabi YAZICI- Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde dün gece yağmur sırasında bir eve yıldırım düştü. Odanın pencere camını parçalayarak zemine isabet eden yıldırım nedeniyle yangın çıktı, mobilyalar kullanılmaz hale geldi.
Dün gece yoğun yağış sırasında, Körfez'e bağlı Güney Mahallesi Damla Sokak'ta bir binanın üçüncü katındaki dairede oturan Benli Ailesi'ne ait evin odasına yıldırım düştü. Odanın pencere camını parçalayarak zemine isabet eden yıldırım, dairenin zemininde çukur oluşturarak mobilyaların yanmasına neden oldu. Evde bulunan Ercan Benli ve eşi Nurcan Benli ile çocukları Ali Eren ve Hayrünnisa odada başlayan yangına su dökerek müdahale etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürerek, evde gerekli kontrolleri yaptı.
Olay anında büyük korku yaşadıklarını söyleyen Ercan Benli, "Aşırı derecede bir ses oldu burada. Patlama sesi gibiydi. Yıldırım direkt evin içine düştü. Biz sese uyandık. Daha sonra alevlerin yükseldiğini gördük. Koltuklarımız, halılarımız yandı. Tavana kadar alevler çıkmıştı. Dışarıya vuruyordu alevler. İtfaiyeyi aradık. Onlar gelmeden önce biz müdahalemizi yapmıştık. Sürekli su atıyorduk" dedi.

FOTOĞRAFLI

Eve yıldırım düştü, yangın çıktıEve yıldırım düştü, yangın çıktıEve yıldırım düştü, yangın çıktıEve yıldırım düştü, yangın çıktı

PARTNERDiyeti bozduDiyeti bozdu
Komandolar, El-Bab'dan Tokat'a döndüKomandolar, El-Bab'dan Tokat'a döndü
Diyarbakır'da zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralıDiyarbakır'da zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...

Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...

Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!

Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!

Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu

Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu

Konya'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Minibüsçülerin kemerli saldırısına uğrayan polis silahını ateşledi: 1 yaralı

Minibüsçülerin kemerli saldırısına uğrayan polis silahını ateşledi: 1 yaralı

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.