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Eve yıldırım isabet etti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 16:43 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir eve yıldırım isabet etti.

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),(DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir eve yıldırım isabet etti. Olaydan yara almadan kurtulan ev sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Pınarbaşı Mahallesi 181 Sokak üzerinde tek katlı Ünal ailesinin yaşadığı eve dün gece yarısı yıldırım isabet etti. Evin beton damının saçakları zarar görürken, kimse zarar görmedi. Fatma Ünal, yıldırım düşmesi ile büyük bir sarsıntı yaşadıklarını söyledi. Eve düşen yıldırımın beton damının saçağını patlattığını söyleyen Ahmet Ünal, Eşim ile kızım evdelerdi. Bana eşim yaşadıklarını anlatınca hemen muhtarı aradım ona bilgi verdik. Gördüğünüz gibi ucuz atlattık. Neyse ki can kaybı yok dedi.

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