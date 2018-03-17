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Evi basıp eski eşini dövdü, 2 çocuğunu kaçırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 18:13 | Son Güncelleme

SAMSUN'da evini basıp, eski eşini döven Seçkin G.

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da evini basıp, eski eşini döven Seçkin G. (36), çocukları A.K.G. (10) ile M.T.G.'yi (4) yanına alarak, kaçtı. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Seçkin G., konuşmak için eski eşinin evine gitti. Burada kadın ile Seçkin G. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında eski eşini tehdit edip döven Seçkin G., ardından çocukları A.K.G. ve M.T.G.'yi alıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, çocuklarla birlikte kaçan şüpheli Seçkin G.'yi yakalamak için soruşturma başlattı.

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