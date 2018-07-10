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Evi için çatıya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 21:45 | Son Güncelleme

 KARABÜK’te, inşaat firması sahibinin iddiaya göre aynı daireyi birçok kişiye satıp, inşaatı da yarım bırakarak kaçması nedeniyle mağdur olduğunu belirten Musa K.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, inşaat firması sahibinin iddiaya göre aynı daireyi birçok kişiye satıp, inşaatı da yarım bırakarak kaçması nedeniyle mağdur olduğunu belirten Musa K. (24), 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Musa K., polisin 1 saat süren çabası sonucu çatıdan indirildi.

Karabük'te inşaat firması sahibi, iddiaya göre aynı daireleri sözleşme üzerinden birkaç kişiye satıp inşaatı da yarım bırakarak kaçtı. Mağdurlardan demir çelik işçisi Musa K., sesini duyurmak için inşaatı büyük oranda tamamlanan 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Haber verilmesiyle gelen polis, Musa K.’yı ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, merdivenle Musa K.’ya yaklaşmaya çalıştı. Diğer mağdurlardan bazıları branda açan itfaiye ekiplerine yardımcı olurken bazıları da cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Vali ve belediye başkanı gelmeden aşağıya inmeyeceğini söyleyen Musa K., polisin yaklaşık 1 saat süren ikna çabası sonucu verince çatıdan aşağıya indirildi.

Musa K., "Biz 350 mağduruz. Bizim bir dairemiz 3 kişiye satıldı, paramız alındı. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var burada. Buraya çıkmamın amacı, büyüklerimiz sesimizi duysun ki imdadımıza yetişsin. Tek çaremiz Cumhurbaşkanımız" dedi.

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