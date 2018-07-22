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Evi karıştırdılar, yaşlı kadına cinsel tacizden tutuklandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 12:45 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), alkol aldıktan sonra, internet üzerinden tanışıp anlaştıkları eskort kadının evi yerine, yaşlı bir kadının evine giden Mehmet Emin S.

Evi karıştırdılar, yaşlı kadına cinsel tacizden tutuklandılar

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), alkol aldıktan sonra, internet üzerinden tanışıp anlaştıkları eskort kadının evi yerine, yaşlı bir kadının evine giden Mehmet Emin S. ile Osman S., 'cinsel taciz' ve 'mülke tecavüz' suçlamasıyla tutuklandı.
Olay, ülkenin turizm şehri Girne'de meydana geldi. Mehmet Emin S. ile Osman S., iddiaya göre, internet üzerinden eskortluk yapan kadın ile anlaştı. Adresi alan iki arkadaş, önce bir bara gidip, alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde bardan çıkan Mehmet Emin S. ve Osman S., eskort kadının verdiği adrese gitmek için yola çıktı. Ancak iki arkadaş, alkolün de etkisiyle adresi karıştırıp, başka bir binaya girdi, M.Y adlı yaşlı kadının kapısını çaldı.
Mehmet Emin S. ile Osman S., anlaştıkları kadın olduğunu düşündükleri M.Y. ile iddiaya göre birlikte olmaya çalıştı. Kendilerini direnen kadının 50 Euro ve 80 TL'sini alan iki kişi, evin odasına geçti. Bu sırada fırsatını bulup sokağa çıkan M.Y., bağırarak yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Mehmet Emin S. ile Osman S.'yi gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından şüpheliler, 'cinsel taciz' ve 'mülke tecavüz' suçlamasıyla Girne Kaza Mahkemesi'ne sevk edildi.
'EVİ KARIŞTIRDIK'
Mehmet Emin S. verdiği ifadesinde, "Olayı alkolün tesiri altındayken yaptım. Olanların hiçbirini hatırlamıyorum. Söz konusu kadını da görmedim" dedi.
Osman S. de "Yaşlı kadının evini internet sitesinden bulduğumuz eskort kızın adresi zannettik. Alkolün tesiri altında olduğumuz için de yanlış binaya gittiğimizi fark edemedik. Ben yanlış eve gittiğimizi anlayınca hemen oradan çıktım. O yaşlı kadına kesinlikle cinsel tacizde bulunmadık" diye konuştu.
İki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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