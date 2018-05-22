HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Evi tahliye etmemek için üzerine benzin dökerek direndi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 13:30 | Son Güncelleme

ANTALYA'da hizmetli olarak çalıştığı apartmanın zemin katında oturduğu daireden, site yönetimi tarafından tahliyesi istenen Halil D.

Evi tahliye etmemek için üzerine benzin dökerek direndi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da hizmetli olarak çalıştığı apartmanın zemin katında oturduğu daireden, site yönetimi tarafından tahliyesi istenen Halil D. (70), kendisini odaya kilitleyip üzerine benzin dökerek polise direndi. Halil D., yaklaşık 2 saat süren çabayla ikna edilerek evden çıktı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1832 Sokak'taki Kent Sitesi'nde meydana geldi. Sitede apartman hizmetlisi olarak çalışan sağ eli engelli Halil D.'nin görevine, yönetim tarafından 3 yıl önce son verildi. Bu sürede bir apartmanın zemin katındaki dairede oturmaya devam eden Halil D.'nin evi boşaltmasını talep eden site yönetimi, tahliye kararı aldı.
Sabah saatlerinde eve gelen polis ekipleri, Halil D.'den evi boşaltmasını istedi. Halil D., site yönetiminden alacağı olduğunu ve bu nedenle açtığı davanın sürdüğünü belirterek tahliye kararına uymayacağını söyledi. Polisin içeri girmek istemesi üzerine elindeki pet şişedeki benzini üzerine döken Halil D., kendisini yakacağını söyledi. Bunun üzerine polis, olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı.
Polis, pencereden konuşarak Halil D.'yi ikna etmeye çalıştığı sırada itfaiye ekipleri de levyeyle balkon kapısını açarak içeri girdi. Durumu fark eden Halil D., evin diğer odasına girip kapıyı kilitledi. Halil D., evden çıkmak istemediğini, içeri girilmesi halinde de kendisini yakacağını söyledi.
Olaydan haberden olan Halil D.'nin kızı Yasemin D. eve gelerek, babasını ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çabasının ardından Halil D., kendisini kilitlediği odadan çıktı. Gözyaşları içinde polis ve sağlık ekipleriyle dışarı çıkan Halil D., "Ben buraya yıllarca emek verdim. Bir sürü alacağım var. Şimdi buradan çıkmamı istiyorlar. Üstelik alacaklarım için açtığım dava da devam ediyor" dedi.
Yasemin D. ise babasının 15 yıl önce apartman inşaat halindeyken sitede çalışmaya başladığını anlattı. Yasemin D., "3 yıl önce site yönetimi değişince, 27 daireden 24'ü babamın sitede çalışmaya devam etmesini istedi. Ancak 3 daire istemedi. Babam da biraz duygusal, evden çıkmak istemiyor" diye konuştu.
Halil D., üzerindeki benzin havluyla silindikten sonra ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Evi tahliye etmemek için üzerine benzin dökerek direndiEvi tahliye etmemek için üzerine benzin dökerek direndiEvi tahliye etmemek için üzerine benzin dökerek direndi

PARTNERBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne haldeBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne halde
Acil Servis önünde kurşun yağmuru (1)Acil Servis önünde kurşun yağmuru (1)
2 milyon dolarlık soygun yapan çetenin 5 üyesi yakalandı2 milyon dolarlık soygun yapan çetenin 5 üyesi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...

İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...

Beşiktaş'ta kan donduran görüntü! Taksici ile minibüsçü birbirine girdi

Beşiktaş'ta kan donduran görüntü! Taksici ile minibüsçü birbirine girdi

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Çöplükte yasak aşk dehşeti!

Çöplükte yasak aşk dehşeti!

Cezaevinden kaçtı, imam nikahlı eşini rehin alıp ağır yaraladı

Cezaevinden kaçtı, imam nikahlı eşini rehin alıp ağır yaraladı

Genç kız, babasının arkadaşı tarafından tecavüze uğradı

Genç kız, babasının arkadaşı tarafından tecavüze uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.