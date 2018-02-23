Evi yanan alzheimer hastası adamı yoldan geçen iki genç diri diri yanmaktan kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gece yarısı iki katlı müstakil evde çıkan yangında alzheimer hastası adamı yanmaktan son anda yoldan geçen iki genç kurtardı.

Saat 24.00 sıralarında Fethiye Mahallesi Maraşal Çakmak Caddesi 1. Sokak üzerindeki bir evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, evin oturma odasından duman ve alevler yükselmeye başladı. Alzheimer hastası Salih Ziyansız (86), eşi Fatma Ziyansız’ı (84) dışarı çıkardıktan sonra bazı eşyalarını kurtarabilmek için yanan eve tekrar geri girdi. Ancak hızla büyüyen alevler sebebiyle dışarı çıkamayan Salih Ziyansız, yardım çağrısında bulundu.

O sırada yoldan geçen ve Salih Ziyansız’ın yardım çığlıklarını duyan Ersin Demirtaş ve Ali Sürücüoğlu adlı gençler, tereddüt etmeden alevlerin arasına girerek, yaşlı adamı yanmakta olan evin içinden dışarı çıkarmayı başardı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin kısa sürede yangın mahalline ulaşarak söndürdüğü yangında zarar gören evin halen Fethiye Mahalle Muhtarlığı Harun Ziyansız’ın anne ve babasına ait olduğu öğrenildi.

Alzheimer hastası Salih Ziyansız, olay yerine gelen 112 ambulansı ile Devlet Hastanesi’ne kaldırılırak tedaviye alındı. Salih Ziyansız’ın eli Fatma Ziyansız’ın ise hayati bir tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yangınla alakalı soruşturma sürüyor.