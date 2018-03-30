Evin alt katını arenaya çevirmiş

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yasadışı horoz dövüşü yapıldığı tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi. Evin alt katının horoz dövüşü için özel olarak dizayn edilerek arenaya çevrildiği alanda, kumar oynadığı belirlenen 19 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince Kuşadası ilçesi Yaylaköy Mahallesi’nde ikamet eden Ömer Ü. isimli şüphelinin evin alt katında özel olarak dizayn edilen salonda yasadışı horoz dövüşü yaptırdığı ihbarı alındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler olaya müdahale ederek yaptıkları baskında şahsın evinin alt katını horoz dövüş pisti olarak dizayn ettiği, horoz dövüşü yapılmakta olduğunu tespit etti. Baskın sonrası yasadışı dövüştürülen 6 adet horoza el konuldu. Yasadışı kumar oynatmak için yer temin eden Ömer Ü. hakkında adli işlem başlatılarak yasadışı bahis-kumar oynayan 19 kişiye 5326 sayılı kabahatler kanununa göre kişi başı 259 TL idari yaptırım uygulandı. El konulan 6 altı horoz ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Aydın İl Şube Müdürlüğüne teslim edildi.