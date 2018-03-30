HABER

Evin alt katını arenaya çevirmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 10:28 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yasadışı horoz dövüşü yapıldığı tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi.

Evin alt katını arenaya çevirmiş

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yasadışı horoz dövüşü yapıldığı tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi. Evin alt katının horoz dövüşü için özel olarak dizayn edilerek arenaya çevrildiği alanda, kumar oynadığı belirlenen 19 kişiye idari yaptırım uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince Kuşadası ilçesi Yaylaköy Mahallesi’nde ikamet eden Ömer Ü. isimli şüphelinin evin alt katında özel olarak dizayn edilen salonda yasadışı horoz dövüşü yaptırdığı ihbarı alındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler olaya müdahale ederek yaptıkları baskında şahsın evinin alt katını horoz dövüş pisti olarak dizayn ettiği, horoz dövüşü yapılmakta olduğunu tespit etti. Baskın sonrası yasadışı dövüştürülen 6 adet horoza el konuldu. Yasadışı kumar oynatmak için yer temin eden Ömer Ü. hakkında adli işlem başlatılarak yasadışı bahis-kumar oynayan 19 kişiye 5326 sayılı kabahatler kanununa göre kişi başı 259 TL idari yaptırım uygulandı. El konulan 6 altı horoz ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Aydın İl Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Evin alt katını arenaya çevirmiş

AK Partili Fatma Benli ile Uğur Yalçın evlendiAK Partili Fatma Benli ile Uğur Yalçın evlendi
Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddiası!Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddiası!
İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Fuhuş yaparken yakalandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.