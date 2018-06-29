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Evin bahçesinde 4 metrelik Hint keneviri yetiştirmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 10:44 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Efeler ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, bahçede, boyu 4 metreyi bulan 312 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Evin bahçesinde 4 metrelik Hint keneviri yetiştirmiş

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, bahçede, boyu 4 metreyi bulan 312 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ev sahibi, gözaltına alındı.
Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi'nde oturan İ.Ö.'nün uyuşturucu madde imal ettiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan aramada, evin bahçesinde boyları 2 ila 4 metre arasında değişen 312 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ormanı andıran Hint kenevirlerini söken jandarma ekipleri, hepsini imha etti. Gözaltına alınan İ.Ö.'nün jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Evin bahçesinde 4 metrelik Hint keneviri yetiştirmişEvin bahçesinde 4 metrelik Hint keneviri yetiştirmişEvin bahçesinde 4 metrelik Hint keneviri yetiştirmişEvin bahçesinde 4 metrelik Hint keneviri yetiştirmiş

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