Evin bahçesinde yetiştirdiği hint keneviriyle yakalandı

Elazığ’da bir şahıs evinin bahçesinde yetiştirdiği hint kenevirleriyle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu madde ile ilgili yaptığı çalışmada merkeze bağlı Yünlüce Köyünde bir evi tespit etti. Bunun üzerine eve baskın düzenleyen ekipler, şüpheliyi uyuşturucu madde etkisinde yakalayarak Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gönderdi.

Evin bahçesinde ise 76 adet hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.