Evin banyosundan 1 metrelik yılan çıktı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, Bülent Canlı’ya ait evin banyosunda bulunan 1 metre uzunluğundaki yılan korkuya neden oldu.
Siverek ilçesi Camikebir Mahallesi'nde tek katlı evde oturan Canlı ailesinin banyosuna yılan girdi. Ailenin fark ettiği 1 metre uzunluğundaki yılan, paniğe neden oldu. Yılan, Bülent Canlı tarafından paspasla sıkıştırılarak yakalandı, ardından da damacanaya konularak boş araziye bırakıldı.
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