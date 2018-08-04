Evin çatısındaki saksılarda Hint keneviri ele geçirildi

Gökay ÖZALP/MENEMEN (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesindeki bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, çatıda saksı içinde Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Gaybi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerindeki bir evde uyuşturucu madde imal edildiğini öğrenen polis, bugün operasyon yaptı. Binanın çatı katında, 13 saksı içine dikilmiş Hint keneviri bulundu. Operasyonda, Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen A.B. adlı şüpheli, gözaltına alındı. A.B., emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.
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