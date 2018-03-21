Evin kilerinde çıkan yangın kokuttu

Kadir ÇELİK- GAZİANTEP,(DHA) Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 2 katlı evin ikinci katındaki merdiven altındaki kilerde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, gece yarısı Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. 106 sokakta bulunan 2 katlı evin ikinci katında bulunan Kemal Aydoğdular'a ait evin merdiven altındaki kilerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ev sahiplerinin ilçe dışında olmasından dolayı kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangının alevleri gören alt kattaki kiracı, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale edip söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı ve kilerde bulunan eski televizyon, mobilyaların kül olduğu yangının nedeni araştırılıyor.