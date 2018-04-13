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Evin önünde ölüm güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 14:03 | Son Güncelleme

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Hilal Yüksek'in (69) evinin önünde beklerken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Evin önünde ölüm güvenlik kamerasında

Ali ARSLAN- Ramazan ÇELİK/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Samandağ ilçesinde Hilal Yüksek'in (69) evinin önünde beklerken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi'nde geçen 4 Nisan'da meydana gelen kazada, Hilal Yüksek, evinin önünde beklerken iddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Yüksek'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kuşalanı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Hilal Yüksek'in yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, evinin önünde yapılan inşaat çalışmasını izleyen Yüksek'e karşı yönden gelen araç büyük bir hızla çarpıyor. Yüksek çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa düşerken, olay yerindekiler ise panikle sağa sola kaçışıyor.
Kazaya neden olan ve ismi açıklanmayan araç sürücüsüyle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Evin önünde ölüm güvenlik kamerasındaEvin önünde ölüm güvenlik kamerasındaEvin önünde ölüm güvenlik kamerasındaEvin önünde ölüm güvenlik kamerasında

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