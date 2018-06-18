HABER

Evin önünde oynarken kaybolan Meyra'ya terliklerinden ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 13:56 | Son Güncelleme

BURSA'nın Keles ilçesinde, dün akşam kuzeniyle evin önünde oynarken ortadan kaybolan Meyra Abi (3), 3,5 saatlik arama çalışması sonucu ağacın altında uyurken bulundu.

Evin önünde oynarken kaybolan Meyra'ya terliklerinden ulaşıldı

Orhan BOZDEMİR/KELES (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Keles ilçesinde, dün akşam kuzeniyle evin önünde oynarken ortadan kaybolan Meyra Abi (3), 3,5 saatlik arama çalışması sonucu ağacın altında uyurken bulundu. Aramaya katılanlar, küçük Meyra'ya, yürürken ayağından çıkan terliklerinden ulaştı.
Bursa'da yaşayan Nilgül- Ramazan Abi çifti, dün yakınlarıyla bayramlaşmak için Keles ilçesinin kırsal Düvenli Mahallesi'ne gitti. Abi çiftinin Meyra isimli kızları ile onun teyzesinin oğlu Mert Aydoğdu (5) evin önünde oynarken saat 19.00 sıralarında ortadan kayboldu. Küçük çocuklarının evin önünde olmadığını fark eden aileler, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile AFAD ekiplerine haber verdi. Mert Aydoğdu, bir süre sonra yürüyerek, eve dönerken, Meyra ise gelmedi. Çevrede arama yapılırken, küçük Meyra'nın yürüdüğü sırada ayağından çıktığı tahmin edilen terlikler fark edildi. Terliklerin görüldüğü yeri arayan ekipler, saat 22.30 sıralarında Meyra'yı ağacın altında uyurken buldu. Anne- babasının kucakladığı küçük Meyra, Keles Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bir süre müşahede altında tutulan Meyra Abi, taburcu edildi. Küçük çocukların kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Evin önünde oynarken kaybolan Meyra'ya terliklerinden ulaşıldıEvin önünde oynarken kaybolan Meyra'ya terliklerinden ulaşıldı

PARTNERLastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu... Lastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu...
Hastanede doktor ve güvenlikçiye saldıran 2 kişiye tekrar gözaltıHastanede doktor ve güvenlikçiye saldıran 2 kişiye tekrar gözaltı
Takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralıTakla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor

Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor

Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı

Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı

Otelden atılan paralar izdihama neden oldu!

Otelden atılan paralar izdihama neden oldu!

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Yol verme kavgasında kendini vurdu

Yol verme kavgasında kendini vurdu

İstanbul Kadıköy'de köpeğe şiddet! Dehşet anları kamerada

İstanbul Kadıköy'de köpeğe şiddet! Dehşet anları kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.