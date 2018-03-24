Evin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, Orhan Çelik (43), otomobilini evin önüne park ettiği sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Olay saat 23.30 sıralarında, 71 Evler Mahallesi Aşiyanlık Sokak'ta meydana geldi. Orhan Çelik, 06 FL 9106 plakalı otomobili evin önüne park ettiği sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunlardan 2'si vücuduna isabet eden Çelik olay yerinde öldü, saldırgan ise kaçtı. Orhan Çelik'in cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
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