HABER

Evin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 07:50 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, Orhan Çelik (43), otomobilini evin önüne park ettiği sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi.

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, Orhan Çelik (43), otomobilini evin önüne park ettiği sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Olay saat 23.30 sıralarında, 71 Evler Mahallesi Aşiyanlık Sokak'ta meydana geldi. Orhan Çelik, 06 FL 9106 plakalı otomobili evin önüne park ettiği sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunlardan 2'si vücuduna isabet eden Çelik olay yerinde öldü, saldırgan ise kaçtı. Orhan Çelik'in cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

46 ilde deprem riski azaldı, 6 ilde arttı

46 ilde deprem riski azaldı, 6 ilde arttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Giresun’da 4 farklı yerde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Giresun’da 4 farklı yerde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

Alkışlar Asiye nineye! 100 yaşından sonra bunu yapacak!

Alkışlar Asiye nineye! 100 yaşından sonra bunu yapacak!

Yaşaması 100 bin TL’ye bağlı

Yaşaması 100 bin TL’ye bağlı

Günün en komik haberi! Hurdacı resmi evrakları çöp zannedince...

Günün en komik haberi! Hurdacı resmi evrakları çöp zannedince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.