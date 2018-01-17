Evinde bıçaklandı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, evinde tartıştığı O.E.Ç. tarafından bıçaklanan 53 yaşındaki Abidder Böyük ağır yaralandı.
Olay, Limontepe Mahallesi 6905 sokaktaki evde meydana geldi. İddiaya göre, Abidder Böyük, O.E.Ç. ile bilinmeyen bir nedenle evinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, O.E.Ç. yanındaki bıçakla Böyük'ü yüzünden ve ensesinden bıçakla yaraladı. O.E.Ç. olay sonrasında otomobille kaçarken, güçlükle dışarı çıkan Abidder Böyük yardım istedi. Böyük'ü kanlar içerisinde gören komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Böyük'ü ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Böyük'ün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. O.E.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Son dakika: ABD terör ordusunda geri adım attı!
Son dakika: Fırtına obüsleri YPG hedeflerini vuruyor
FETÖ'cü pilot kendini böyle savundu!
İsveç'te polis karakoluna bombalı saldırı
Esra Erol'da tek tek açıkladı! Stüdyo şoke oldu
Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi
Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!
Wikipedia açılacak mı? BTK'dan son dakika açıklaması
Görenler gözlerine inanamadı! Tamirci binanın tepesinde donarak öldü
Ümit Kocasakal CHP'ye adaylığını açıkladı
Hayatımızı değiştirecek çılgın buluşlar
Facebook Messenger'da skandal
Okuyucu Yorumları 0 yorum