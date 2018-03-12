Evinde bonzai bulunan şahıs tutuklandı

Samsun’da evinde bonzai ele geçirilen bir kişi polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilde 4 kişi uyuşturucu kullanma aparatı ve 0.20 gram bonzaiyle yakalandı. Araç içerisindeki şüphelilerden 24 yaşındaki İbrahim Y.’nin söz konusu kişilere uyuşturucuyu sattığı tespit edildi. İbrahim Y.’nin aynı mahallede bulunan evinde yapılan aramada 127.2 gram daha bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan İbrahim Y. sorgulanmasının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
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