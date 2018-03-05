HABER

Evinde bonzai bulunan şüpheli gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 17:44 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde yapılan çalışmalar neticesinde; şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramada 6 fişek halinde toplamda 7,35 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Evinde bonzai bulunan şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde yapılan çalışmalar neticesinde; şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramada 6 fişek halinde toplamda 7,35 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın, işlemlerin akabinde “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan adli mercilere sevk edildiği belirtildi.

Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar!Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar!
Olay sözler: Kocam eve gelince benim dışarıda elinOlay sözler: Kocam eve gelince benim dışarıda elin
Türkiye genelinde operasyon!Türkiye genelinde operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İş adamına silahlı infaz! Ekipler alarma geçti

İş adamına silahlı infaz! Ekipler alarma geçti

KKTC’de otomobil askeri araca çarptı: 7'si asker 10 yaralı

KKTC’de otomobil askeri araca çarptı: 7'si asker 10 yaralı

Akhisar’da 15 ayrı hırsızlık olayında 13 kişi yakalandı

Akhisar’da 15 ayrı hırsızlık olayında 13 kişi yakalandı

Çarpıcı araştırma ortaya çıkardı! 'Patron WhatsApp'tan bacakların çok güzel yazdı'

Çarpıcı araştırma ortaya çıkardı! 'Patron WhatsApp'tan bacakların çok güzel yazdı'

Ovacık'ta PKK'ya ait 3 sığınak, 1 mağara imha edildi

Ovacık'ta PKK'ya ait 3 sığınak, 1 mağara imha edildi

Polisten kaçan otomobilde esrar ve pala çıktı, 3 Suriyeli gözaltında

Polisten kaçan otomobilde esrar ve pala çıktı, 3 Suriyeli gözaltında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.