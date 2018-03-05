Evinde bonzai bulunan şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde yapılan çalışmalar neticesinde; şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramada 6 fişek halinde toplamda 7,35 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın, işlemlerin akabinde “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan adli mercilere sevk edildiği belirtildi.