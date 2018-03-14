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Evinde bonzai ele geçen şahıs gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 14:23 | Son Güncelleme

Samsun’da evinde bonzai ele geçirilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde U.A.’yı (32) uyuşturucu madde ile yakaladı ancak söz konusu şahıs geçen Cumartesi günü Samsun Adliyesine sevk edilip çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda dün U.A.’nın evine baskın yaptı ve yaptıkları aramada bu kez 43 gram bonzai ele geçirdi.

Samsun’da evinde bonzai ele geçirilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde U.A.’yı (32) uyuşturucu madde ile yakaladı ancak söz konusu şahıs geçen Cumartesi günü Samsun Adliyesine sevk edilip çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda dün U.A.’nın evine baskın yaptı ve yaptıkları aramada bu kez 43 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan U.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen U.A., yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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