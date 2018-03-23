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Evinde bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 20:38 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, evinde bonzai sattığı iddia edilen ve gözaltına alınan Ümit Satı, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Evinde bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, evinde bonzai sattığı iddia edilen ve gözaltına alınan Ümit Satı, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde Ümit Satı'nın (24) uyuşturucu madde sattığı istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 3 paket içinde 85.50 gram bonzai ele geçirilerek şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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